Soms lieten we Joop praten. Soms kregen we ruzie, want Joop wilde altijd gelijk krijgen

COLUMN Daar tussen de hippies en de schapen voelde ik iets wat ik lang niet had gevoeld: veiligheid

Als je bouwjaar 1984 is, kun je rekenen op een soort van respect. Want geboren worden in de jaren tachtig, betekent dat je de jaren negentig hebt meegemaakt. En de jaren negentig zijn volgens generatie Z het walhalla. Ze luisteren naar dezelfde liedjes die tot in den treure op MTV voorbijkwamen, dragen dezelfde gekke, wijde broeken en dansen op dezelfde manier.