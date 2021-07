Snelheidsverlaging naar 50 kilometer per uur op ‘filebrug’ over Haringvliet twee weken uitgesteld

Het was eerst de bedoeling om aanstaande maandag de snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur, maar Rijkswaterstaat voert de komende twee weken nog extra inspecties uit zodat het verkeer straks veilig over de brug kan. Na deze twee weken wordt de maximumsnelheid alsnog teruggebracht naar 50 kilometer per uur.

De nieuwe maximumsnelheid op de Haringvlietbrug geldt vanaf maandag 9 augustus 05.00 uur. Ook wordt het verkeer in beide richtingen dan via één rijstrook over de brug geleid. Deze maatregelen blijven in principe gelden tot aan de vervanging van de brugklep in 2023.

De parallelrijbaan gaat dicht voor normaal verkeer om sluipverkeer te voorkomen en het dichtslibben van de omliggende wegen tegen te gaan. De parallelbaan blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruikmaken van deze parallelbaan.

Protest

Tegen de maatregelen is veel protest losgekomen in de regio, maar ook daarbuiten. De maatregel leidt tot fileleed, zo is de angst. De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee trokken meteen aan de bel, maar ook vanuit Zeeland en Brabant kwam er verzet. De transportsector vreest een strop van 53 miljoen euro. ,,Ik hoop ook dat er snel duidelijkheid komt over compensatie voor de ondernemers. Ook voor ondernemers in de watersport. Met een hoge mast is een rondje Haringvliet-Hollands Diep niet meer mogelijk", zei wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard eerder.