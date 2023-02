Snel zijn! Deze coole pop-up op Rotterdam Centraal is alleen deze week open

Erven voormalige garage in Oud-Beijerland eisen ruim miljoen euro van gemeente (en dit is waarom)

Járenlang was autogarage W.J. Bestebreurtje een vertrouwd gezicht in het bedrijvenstrookje aan het begin van de Rembrandtstraat in Oud-Beijerland. Menig Beijerlander heeft er zijn auto wel eens volgetankt aan een van de pompen. En ook al is de autogarage er alweer járen verdwenen, dat tankstation is nu de inzet van een geschil tussen de erfgenamen van Bestebreurtje en de gemeente Hoeksche Waard.

