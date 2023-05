Smulfietsen: prima combinatie van bewegen, eten en recreëren. Allemaal voor het Hospice Hoeksche Waard

Jesse vroeg 1000 euro per plantje vol gaten: ‘Hype was minder groot dan ver­wacht’

Jesse Mostert verkocht een jaar geleden kamerplanten voor duizend euro per stuk. Het ging om de uiterst zeldzame Monstera Obliqua Peru. Sindsdien heeft z’n bedrijf plnts.com het drukker dan ooit tevoren. Hij heeft zelfs een plant in het assortiment die door een medewerker van het bedrijf zelf is ontwikkeld: de Monstera Frozen Freckles.