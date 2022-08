Sloepentocht kan straks van start op vers gemaaide Binnenmaas

Dit najaar wordt alweer de 17de editie van de Sloepentocht gevaren. De Sloepentocht is daarmee één van de vast terugkerende evenementen van WSV Binnenmaas. Even leek de wildgroei aan waterplanten deze combinatie van een speurtocht met spelelementen op z'n minst een stuk minder plezierig te maken dan voorgaande jaren. Maar dankzij de maaiactie van het waterschap moet het straks weer als vanouds genieten worden op de plas.

Het thema van de Sloepentocht dit jaar is ‘schone schijn'. Maar hoe een en ander er precies uit gaat zien, wil de organisatie nog niet verklappen. ,,Het zou betrekking kunnen hebben op het mooie weer dat we de afgelopen weken gehad hebben. Of iets met Hyacinth Bucket (spreek uit Bouquet), hoofdpersoon uit de tv-serie Keeping Up Appearances. Je zult het weten als je meevaart! Wat in ieder geval aan bod komt is humor, spanning en sensatie.”