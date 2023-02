Slachtoffer in eigen woning gegijzeld bij brute overval door nepbezorger

Pakketbe­zor­ger overvallen toen hij een pakketje wilde afleveren

Een pakketbezorger is woensdagochtend op de Dreischorstraat in Rotterdam-Pendrecht overvallen. Dat gebeurde precies op het moment dat hij een pakketje bij een woning wilde afleveren. De politie is nog op zoek naar vier voortvluchtige verdachten.

