Sjoemelen met donaties werd als ‘normaal’ gezien: ‘De kerk krijgt geld, maar islamitische instellingen niet’

‘Sjoemel­rec­tor’ vluchtte naar Turkije, maar rechtszaak miljoenen­frau­de Islamiti­sche Universi­teit start toch

Hij houdt zich al jarenlang schuil in Turkije en voorkwam zo dat de rechtszaak om miljoenenfraude op de omstreden voormalige Islamitische Universiteit in Rotterdam tegen hem werd behandeld. Maar in afwezigheid van voormalig rector Nedim B. (62) gaat de rechtszaak tegen hem toch van start. Mede door B. en een ander voormalig bestuurslid zou de Belastingdienst voor 8,5 miljoen euro zijn getild.

17:51