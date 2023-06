Sjaan vreest voor haar dieren op de kinderboerderij: vliegenoverlast kan fatale gevolgen hebben

Vrijwilli­ger Dick wil vooral het platteland leefbaar houden: ‘We moeten de boeren koesteren’

Zonder dat hij het zich realiseert, is hij een ambassadeur van het eiland. Als kind van Brabantse importouders is Dick Holster meer Hoeksche Waards dan menig geboren Hoeksche Waarder. Zijn tongval plooit zich altijd in dialect, hij organiseert de Buitensluisse Paardenmarkt in Numansdorp en probeert het verleden van het agrarische megabedrijf Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen levend te houden. Ook koning Willem-Alexander vindt hem speciaal.