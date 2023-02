Situatieschets op Spangen: waarom Sparta ook bij wat tegenwind realisme moet prediken

Jonge Dordtena­ren met bus vol hulpgoede­ren op weg naar Turkije: ‘Ze gaan er vol voor’

Met man en macht zetten mensen in de regio zich in voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Niet alleen Dordtse burgemeester Wouter Kolff heeft de moskee woensdagochtend 30.000 euro toegezegd voor de transporten van hulpgoederen naar het getroffen gebied. Ook anderen helpen mee. ,,Ik vind het zo zielig.’’

8 februari