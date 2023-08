Sinkhole in Rotterdam-West, auto's weggesleept

Man (26) opgepakt voor fatale schietpar­tij, bewoners geschokt door moord: 'Dit is de druppel’

De schrik is groot onder de bewoners van een flat in Rotterdam-Hoogvliet, waar midden in de nacht een 34-jarige Rozenburger werd doodgeschoten. Hiervoor is een 26-jarige Hoogvlieter opgepakt als verdachte. Buren zijn naast geschrokken ook boos. ,,Dit is het zoveelste incident’’, vertellen betrokkenen. ,,Dit is de druppel.’’