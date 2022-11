Singles keren Hoeksche Waard rug toe, stijging inwonertal kwam vooral door komst stellen en asielzoekers

Wie liefde wil vinden in Hoeksche Waard, staat voor een zware opgave. Op het eiland is een uittocht gaande van alleenstaanden. Toch zijn er meer Hoeksche Waarders dan vorig jaar. De stijging van het inwonertal kwam vooral voor rekening van stelletjes en de komst van asielzoekers.

Dat blijkt uit recente cijfers van de gemeente. Die heeft het aantal verhuisbewegingen tot 1 juli op een rijtje gezet. In de eerste zes maanden van 2022 kreeg de eilandgemeente er 317 inwoners bij. Het gaat dan vooral om stellen met en zonder kinderen die voorheen in en om Rotterdam woonden. Ook de komst van asielzoekers naar de Hoeksche Waard draagt stevig bij aan de bevolkingsgroei. Oekraïense vluchtelingen zijn niet meegeteld in de rekensom.

Single jongeren

Naast mensen die zich vestigen in Hoeksche Waard, zijn er ook die vertrekken. Zo is het voor het zevende opeenvolgende halfjaar dat meer alleenstaanden de gemeente de rug toekeren dan zich er vestigen. Dat wordt deels veroorzaakt door single jongeren die voor hun studie verhuizen naar plaatsen waar wél een universiteit of hbo-opleiding is. Daarnaast zijn er nog mensen die om een andere reden vertrekken. Opvallend vaak gaan die naar West-Brabant.

Niet iedereen die verhuist is verloren voor de gemeente. Volgens de cijfers zijn vooral Numansdorp (+44) en Puttershoek (+16) in trek bij Hoeksche Waarders die eerst in een ander dorp op het eiland woonden. Dat kan niet worden gezegd over Maasdam en Klaaswaal: als iemand binnen de gemeente verhuist, is het zelden of nooit naar deze twee kernen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.