Sinds Chantal met twee benen in de klei staat, leert ze de eilanden nóg meer waarderen

Leerlingen van IKC De Pijler in Maasdam planten bomen in eerste tiny forest van de Hoeksche Waard

Een bijna energieneutraal schoolgebouw, in iedere groep een milieustraat om afval te scheiden, leerlingen die in de lessen volop bezig zijn met duurzaamheid en sinds afgelopen donderdag ook een grotendeels door leerlingen aangeplant tiny forest van op termijn zo’n duizend bomen op het voormalige grasveld voor de school. Voor IKC De Pijler in Maasdam is aandacht voor duurzaamheid heel belangrijk.

3 november