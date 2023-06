Sfeer in lingeriewinkel grimmiger: ‘Dame die woedend bh’s op de toonbank smeet’

Weer klappen voor cokebaas Bolle Jos: drie ontdekte partijen drugs zorgden voor onrust

In de haven van Rotterdam heeft de politie in korte tijd twee partijen coke onderschept van in totaal bijna 1300 kilo. Volgens goed ingevoerde bronnen worden de drugstransporten gelinkt aan Jos Leijdekkers en diens Turkse organisatie. Die zouden ook achter een derde transport in Antwerpen zitten.