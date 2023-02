LezersbrievenDe bezuinigingen van de RET zijn volgens de vervoerder onontkoombaar als het vervoersbedrijf geen extra steun krijgt uit ‘Den Haag’. Ondertussen roept de Erasmus Universiteit de klimaatnoodtoestand uit en is de DCMR Milieudienst de nachtelijke herrie die kraanschip de Balder veroorzaakt beu. Genoeg stof voor lezers om een brief aan de redactie te schrijven.

Geen tram naar Het Kasteel

Dat de RET moet bezuinigen op een aantal tramlijnen, dat begrijp ik nog. Maar waar ik boos om word, is het besluit om daarbij ook de laatste drie haltes van lijn 8 maar even te schrappen, waardoor Sparta voor het eerst sinds mensenheugenis niet langer een rechtstreekse ov-verbinding heeft. Een regelrechte minachting van alle oudere Sparta-supporters, die maar moeten zien hoe ze verder Het Kasteel gaan bezoeken. Ik mag hopen dat de RET op wedstrijddagen dan in ieder geval de ouderwetse ‘voetbaltram’ naar en van Rotterdam CS weer gaat inzetten?

Ad Borstlap

Rotterdam

‘Strijden voor tramlijn 21’

Wij, bewoners van de Woudhoek, zijn zwaar teleurgesteld over het wegbezuinigen van tramlijn 21. Deze tram is hard nodig voor de geïsoleerde ouderen en burgers die slecht ter been zijn. De strijd aanbinden tegen bureaucratische bureaudenkers is een zware opgaaf, maar wel mogelijk. Er moet een Woudhoeks referendum komen en een sterke klankbordgroep om dit tij keren. Dat alles voor het behoud van onze tramlijn 21.

Gerhard de Kok

Schiedam

Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit heeft de ‘klimaatnoodtoestand’ uitgeroepen. Men gaat onderzoeken welke connecties er zijn met de fossiele industrie om deze zo snel mogelijk te verbreken. Niet toevallig is de rector magnificus, professor Bredenoord, fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Jan Rotmans, oprichter van Urgenda en voorstander van draconische maatregelen, is hoogleraar in Rotterdam. Denk dat bijna iedereen wel achter klimaatmaatregelen staat, maar deze actie lijkt me vooral bedoeld om meer druk op de ketel te zetten en de geesten rijp te maken voor dwang. Rotmans wil wel. Laat er op universiteiten vooral gestudeerd kunnen worden en laat het actievoeren over aan anderen, zou ik zeggen.

Kor van der Heiden

Puttershoek

Geluidsoverlast De Balder

Met grote verbazing lees ik het artikel over de geluidsoverlast van De Balder. Ik weet als oud-werknemer zeker dat het geluid niet meer is dan tijdens al die jaren dat de Balder in zijn thuishaven (de Landtong Rozenburg ) was afgemeerd. Mijns inziens neemt de herrie relatief toe, omdat huizen en kantoren steeds dichter bij de locatie van het kraanschip staan. Door hoogbouw neemt het geluid toe. Waar is de tijd gebleven dat er massa’s mensen op de Landtong Rozenburg waren als het kraanschip arriveerde of aanmeerde? Groot was de belangstelling van fotografen en techniekliefhebbers. Niemand hoorde je over de geluidhinder. Het is niet uitgesloten dat Heerema op zoek gaat naar een andere thuishaven. We moeten oppassen dat niet alles verdwijnt uit Nederland.

Maarten Foliant

Sommelsdijk



Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.