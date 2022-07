School een dag in het teken van het boerenleven: ‘Ik denk dat kinderen in de stad anders zouden reageren’

Demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet? Dat hoeft akkerbouwer Jens Kooijman niet zo nodig. Maar toen basisschool Het Talent in Mookhoek hem vroeg zijn tractor te komen showen, zei hij meteen ja. Alles op de school stond donderdag in het teken van het boerenleven.

‘Puur toeval’ noemt directrice Arianne Zonneveld het; de een-na-laatste schooldag op Het Talent staat traditiegetrouw in het teken van een bepaald thema. Het thema van 2022 was al gekozen ver voor de boerenprotesten. ,,Maar natuurlijk krijgen de kinderen iets mee van de actualiteit, al was het maar omdat sommigen zelf op een boerderij wonen. Laatst waren ze op bezoek bij een boerderij waar de vlag op zijn kop hing als teken van protest. Daar praten we dan over. Maar niet op deze dag. Die staat in het teken van plezier maken, met een licht educatieve ondertoon.’’

Én plezier maken kunnen ze, de kinderen van Het Talent. In een klasje maken ze op een meterslang vel papier een tekening die aan het einde van de dag aan de muur komt. Even verderop versieren kinderen - bijna allemaal verkleed als dier of boer - cupcakes met dierengezichtjes. Op het schoolplein is een circuit van boerenspellen, waaronder spijkerpoepen, ringwerpen en een klompenrace.

In trek is de tractor van Kooijman. De akkerbouwer uit ’s-Gravendeel heeft voor zijn voertuig verschillende gewassen uitgesteld en een mandje vol supermarktproducten. Het is aan de leerlingen om te raden welk gewas in welk product is verwerkt. ,,Hun kennis valt mij niet tegen,’’ zegt Kooijman, die ook kinderen heeft op Het Talent. De pony van Yvonne Driftenaar is ook een hit. ,,Ze zijn totaal niet bang van haar. Ik denk dat kinderen in de stad anders zouden reageren.’’

Wat volgend jaar het thema wordt? Zonneveld: ,,Eerst gaan we genieten van de zomervakantie.’’

