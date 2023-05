Schietpartij in Rotterdam-West, zoekactie naar daders

Gun je bomen en planten een tweede ronde, weggooien is zonde: ‘Wij gaan ze vertroete­len’

Plantje over? Of een boompje in de tuin dat bij nader inzien wel erg veel zonlicht wegneemt? Die kunnen voortaan naar de Bomen- en Plantenhub in Dordrecht, waar ze met veel liefde en toewijding weer opgekalefaterd worden. ,,Kom maar op!’’