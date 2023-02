Schietpartij in bedrijfspand Spijkenisse, schutter slaat op de vlucht

Gevaarlij­ke trend in natuurge­bied: met wilde koeien en paarden knuffelen

Je leven wagen om wilde koeien of paarden van dichtbij te zien of zelfs te knuffelen. Het is een trend in De Staart, een 28 hectare groot natuurgebied bij Oud-Beijerland waar onder andere Schotse hooglanders en koninkpaarden leven. ,,Laat ze met rust,’’ klinkt het.