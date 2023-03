Schietende aannemer vreesde zelf voor agressie van klant: ‘Ze had een machete klaarstaan’

Lage straf voor doodsteken Daniel bij Museumpark: ‘Hij heeft zelf als eerst mes getrokken’

Rotterdammer Clayd D. (44 jaar) is veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het doodsteken van de 27-jarige Daniël in de buurt van het Museumpark in de zomer van 2021. Een aanzienlijk lagere straf dan normaal bij doodslag. ,,Het slachtoffer heeft als eerste een mes getrokken’’, legt de rechter de uitspraak uit. ,,Daardoor is het geweld geëscaleerd met dit droevige einde.’’