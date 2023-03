Scheidsrechter Danny Makkelie staat achter keuze in Klassieker: ‘Overtreding Hartman op Kudus was geen kaart’

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic wilde niet ingaan op de beslissing van Makkelie. John Heitinga, trainer van de Amsterdammers, wilde vooral geen oordeel vellen. ,,Ik heb hier wel mijn twijfels over, maar er zijn mensen met kennis en kunde die hier beslissingen over hebben genomen. Maar dat is niet waarom we vandaag verliezen. Dat is omdat we te slordig spelen en individuele fouten maken.”



Hartman werd, met een gele kaart op zak, al na 24 minuten gewisseld door trainer Arne Slot. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü: ,,Ik wist eerst niet dat het om de kaarten ging. Ik vroeg hem of hij geblesseerd was.” Of het rood had moeten zijn? Na het zien van de beelden moest Kökcü even lachen. ,,Scheidsrechters zijn ook maar mensen.” Slot was niet ontevreden over de manier waarop Makkelie de overtreding van Hartman op Kudus beoordeelde. ,,Ik denk dat iedere onbenul wel zag dat dit nodig was”, zei Slot over het wisselen van Hartman. ,,Hij kreeg al best snel zijn eerste gele kaart. Die vond ik een beetje zwaar bestraft want aan zijn overtreding gingen drie overtredingen vooraf. Maar Quilindschy had in mijn ogen op een gegeven moment wel anderhalve kaart achter zijn naam staan. Hij stond ook nog tegenover Kudus, een speler die lastig te bespelen is. Dan moet je als trainer ingrijpen.”