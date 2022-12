Schaatsers op de Binnenmaas op de - voorlopig - laatste ijsdag van het jaar. ‘Beter dan vorige keer’

Brand in meterkast van woning Numansdorp zorgt voor stroomuit­val bij 35 nabijgele­gen woningen

In een vrijstaande woning aan de Middelsluissedijk in Numansdorp is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond rond 17.40 uur in de meterkast van de woning. Niemand raakte gewond. Even na 20.00 uur had de brandweer de brand onder controle.

2 december