Santiago Giménez schiet worstelend Feyenoord naar halve finale KNVB-beker met late goal in Heerenveen

Santiago Giménez had nog niet bijster veel goed gedaan in het Abe Lenstra Stadion. Zoals heel Feyenoord worstelde in Friesland tegen een fanatiek Heerenveen. Maar tien minuten voor tijd was de Mexicaanse goaltjesdief daar toch opeens om oog in oog met Xavier Mous doeltreffend af te ronden. Het zette Feyenoord na een worsteling in Friesland op 0-1. Dat de Braziliaanse invaller Danilo de aangever was, was opvallend. Slot koos tegen Heerenveen na 67 moeizame minuten van Rotterdamse kant opeens voor een systeem met twee spitsen. Danilo en Giménez moesten de koploper in het bekerduel redden en dat gebeurde nog ook.

Het betekent dat Feyenoord voorlopig op drie fronten blijft strijden, de halve finale in het bekertoernooi is op 4, 5 of 6 april. Zaterdagavond weet Chris de Graaf, de trainer van reuzendoder Spakenburg, of zijn wens om in de Kuip de halve eindstrijd in vervulling gaat. De club uit de Tweede Divisie wil dolgraag in Rotterdam een poging wagen om de finale te halen.

Slechtste Feyenoord van dit seizoen

Toen Arne Slot halverwege de wedstrijd het kleedlokaal op zocht, zal hij hebben gedacht dat hij misschien het wel het slechtste Feyenoord dit seizoen aan het werk had gezien. Heerenveen was zonder twijfel de bovenliggende partij geweest en Sydney van Hooijdonk liet een fraaie kans op de openingstreffer liggen toen hij door Rami Al Hajj oog in oog met Timon Wellenreuther was gezet. De inzet van de spits van Heerenveen verdween naast het doel van de bezoekers. Feyenoord stelde daar alleen een magere poging van afstand van Javairô Dilrosun tegenover.

Slot zag in Friesland dat collega Kees van Wonderen zijn spelers de opdracht had gegeven om de opbouw in een vroeg stadium te verstoren. De koploper van Nederland had daar nauwelijks een antwoord op, Feyenoord grossierde in balverlies. Heerenveen geloofde in een goed resultaat op jacht naar de eerste winst van de KNVB-beker sinds 2009. Feyenoord pakte de prijs voor het laatst in 2018, al mag daarbij aangetekend worden dat de finaleplek in 2020 niets waard bleek omdat het coronavirus een streep door het einde van het seizoen zette.

De 4-4 in de achtste finale tegen NEC en de winst na strafschoppen bleek al een uiterst moeizame eerste optreden dit bekertoernooi. Tegen de Friezen was het niet veel beter, maar de Rotterdammers toonden zich wel weer zeer gedisciplineerd in de omschakeling van balbezit naar balverlies. Vrijwel alle Rotterdammers namen in sneltreinvaart hun verdedigende stellingen weer in na balverlies. Het zorgde er in elk geval voor dat Heerenveen ondanks het overwicht weinig kansen wist te creëren.

Abe Lenstra Stadion verre van uitverkocht

Het Abe Lenstra Stadion was overigens in de verste verte niet uitverkocht voor de kraker in het bekertoernooi. De Friezen kozen, na wat ongeregeldheden op de tribune tijdens eerdere ontmoetingen tussen beide clubs, om alleen seizoenkaarthouders toe te laten, naast uiteraard het uitvak vol Rotterdammers. Dit om te voorkomen dat supporters van Feyenoord in vakken bestemd voor aanhangers van Heerenveen een stoeltje wisten te vinden.

De mensen die er wel waren zagen na de pauze nog altijd de Friezen zoeken naar een treffer. Slot bracht na een uur Neraysho Kasanwirjo voor Marcus Pedersen en Danilo voor Javairô Dilrosun. Slot ging in een systeem met vier middenvelders en twee spitsen verder om de meubelen te redden in Friesland. Kasanwirjo haalde opgelucht adem toen zijn duw- en trekwerk tegen Osame Sahraoui niet werd bestraft met een strafschop door scheidsrechter Pol van Boekel.

De Rotterdammers weten dat de komende maanden zenuwslopend zullen worden. De ploeg zit dus nog in het bekertoernooi dankzij Giménez. Sjachtar Donetsk moet de komende twee weken opzij worden gezet om de kwartfinale van de Europa League te kunnen bereiken. En bovenal moet de ploeg er staan in de laatste elf wedstrijden van de competitie om de koppositie in de eredivisie te kunnen verdedigen. Dat zal nog een hele klus worden als de Rotterdammers het niveau van de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion niet ontstijgen. Aan de andere kant: Slot zag zijn experiment om met twee diepe spitsen Danilo en Gimenez samen te spelen succes opleveren. Ook die variant zit dus in het wapenarsenaal van Feyenoord de komende maanden.

