Sander de Kramer staat oog in oog met bokskampioen en Jandino heeft hoofdrol te pakken

Oceanium in Diergaarde Blijdorp ontruimd na brand, meerdere personen ademen rook in

Het Oceanium in de Rotterdamse dierentuin Blijdorp is even na 10.00 uur ontruimd vanwege een brand. Die ontstond onder de vloer, waar momenteel werkzaamheden plaatsvinden. Meerdere mensen die hier aan het werk waren, hebben rook ingeademd.