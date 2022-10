Samen met de vogelgids op zoek naar de zeearend op Tiengemeten

Met voldoende muizen en ‘roller­paal­tjes’ gaat het best lekker met de Hoeksche uilen

Knaagdier etende uilen door heel het land hebben het moeilijk vanwege de tegenvallende muizenstand eerder dit jaar. Zo is de huidige uilenpopulatie in de Hoeksche Waard nog maar een derde van wat deze was in topjaar 2017. Maar, weten ze dankzij het ringen van de dieren: ‘Procentueel gezien is het aantal verkeersslachtoffers sindsdien in ieder geval flink gedaald’.

26 september