Samantha (31) kon weken niet knippen, toen het weer mocht brak ze beide polsen...

Inzitten­den met de schrik vrij na ongeluk op donkere landweg in Westmaas

12 mei Twee inzittenden van een auto die in de nacht van maandag op dinsdag over de Munnikenweg in Westmaas reed zijn met de schrik vrijgekomen. De bestuurder reed over de donkere landweg, raakte van het asfalt en belandde in de berm.