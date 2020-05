's-Gravendeler Erik Zwaan overleefde corona: ‘Ik heb geluk gehad’

Het verhaal van Erik begint op 10 maart in Mayrhofen tijdens een skivakantie. ,,Achteraf was ik de verkeerde persoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Tijdens de verbouwing van mijn huis had ik waarschijnlijk te veel stof binnengekregen. Mijn weerstand was minder en er wordt vermoed dat ik een barman heb gesproken die het virus al had. De vakantie eindigde voortijdig. Tijdens de terugreis voelde ik me slap, had hoofdpijn. Aan corona dacht ik nog niet.’’