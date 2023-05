Ruzie en onrust bij de grootste apothekersketen van het land: ‘de maat is vol’

Alarm over verkeers­cha­os: ‘Wij vragen onze inwoners of het écht nodig is om de weg op te gaan’

In de spits was er amper een doorkomen aan, met reistijden die algauw verdubbelden of - voor de echte pechvogels - bijna verdriedubbelden. En hoe komen ambulances daar nog doorheen? Ook dinsdagavond stonden er weer lange files rond Rotterdam. Vooral op de A16 richting Dordrecht en de N217 in de Hoeksche Waard liep de vertraging op. Bestuurders van de Zuid-Hollandse eilanden slaan alarm over verkeerschaos na de afsluiting van de Heinenoordtunnel en hebben meteen de lobby voor de A4-zuid nieuw leven ingeblazen.