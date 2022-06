Ruuds (41) depressie duurde jaren, maar nu is zijn 'donkere dame’ getemd (en hij schreef daar een boek over)

Een maand. Meer had Rotterdammer Ruud Boer (41) niet nodig om zijn pelgrimstocht door hulpverlenersland op te tikken. Al twintig jaar lang zoekt hij naar dé manier om zijn depressie het hoofd te bieden. In De Donkere Dame beschrijft hij dat in alle openheid, in de hoop dat anderen er ook iets aan hebben.

Gekleed in een kickboxbroekje, zijn rechterarm met sleeve tattoo geheven, staat Boer op de cover van zijn boek De Donker Dame. Tegenover hem in de ring een niet zichtbare dame, gekleed in zwart tenue met gouden rand, net als bij de letters op zijn boek. Daar is over nagedacht. ,,Ik zie mijn depressie als een donkere dame, maar het laat mij ook mooie dingen beleven, vandaar de gouden rand’’, geeft hij aan.

Als jonge jongen groeide Boer op in Oud-Beijerland. Hij was een stil kind, een dromer. ,,Ik deed wel aan alles mee, maar was echt een denker. Als puber werd ik wel socialer, jovialer ook en was ik altijd bezig met voetbal.’’ Bij een potje voetbal met vrienden, hij werkt dan net als civieltechnisch ingenieur, loopt Boer zo’n ernstige knieblessure op dat die sport voor altijd verleden tijd is. Zijn wereld stort in en de donkere gedachten, die al een tijdje als grijze wolken om hem heen hangen, steken de kop op en nemen zwarte vormen aan.

De Donkere Dame was geboren. Het brengt Boer bij de huisarts en leidt hem de jaren erna langs psychologen, een mindfulness-achtweekse, de haptonoom, meditatie, ademsessies, truffelceremonies, ijsbaden en zweethutten, afgewisseld met angst- en paniekaanvallen en een lange reis door Australië. Zijn werk als civieltechnisch ingenieur zegt hij na 15 jaar vaarwel. ,,Die wereld paste mij niet meer. Ik ben meer van de zachte beroepen.’’

Zijn werk als schoonmaker, waaronder ook één dag in de week in de zorg, zet hem aan tot het schrijven van blogs. Op zijn site zenvloed.nl schrijft Boer over zijn belevenissen. Als een kennis, die schrijfcoach is, hem adviseert een boek te schrijven, raakt ze de juiste snaar. December 2021 begint Boer aan zijn verhaal, een maand later is hij 230 pagina’s verder. ,,Avond aan avond, zelfs tijdens kerst ging ik door. Het boek zat al in mijn hoofd, ik was niet te stoppen. Na mijn werk wilde ik meteen naar huis zodat ik weer verder kon schrijven.. Aanvankelijk wilde ik er ook een zelfhulpboek van maken, maar op advies van mijn coach is het bij mijn verhaal gebleven.’’

Dat zijn zoektocht nu zwart op wit staat, vindt Boer doodeng, maar het is zijn grootste wens om de schaamte over psychische ziekten weg te nemen. ,,Het is zo’n lijdensweg als je het allemaal verstopt. Patiënten met reuma of kanker kunnen rekenen op medeleven, iemand met een gebroken been op een mooie tekening op het gips. Als je mentale moeilijkheden hebt, verdien je die aandacht ook’’, pleit Boer. ,,Het is een ziekte, geen zwakte.’’

Het schrijven van het boek heeft helend gewerkt voor hem, maar is niet de oplossing voor zijn depressie. ,,De strijdbijl is begraven, maar ik ben nog niet genezen, soms stormt het nog in mij. De Donkere Dame hoort bij mij, maar ik weet haar te temmen.’’

Wat het boek hem wel heeft gebracht, is dat hij een nieuwe uitdaging wil aangaan. Dit keer geen mentale, maar een fysieke. Zijn wens om een voettocht naar Santiago de Compostela te maken, krijgt steeds meer vorm. ,,Dat avontuur lijkt mij fantastisch. Een vriendin heeft al aangeboden dat zij mij de juiste schoenen wil schenken. Hoe mooi is dat? En over die tocht dan natuurlijk ook een boek schrijven.’’

