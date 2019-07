Ruim 100 uur poetsen voor titel 'mooiste truck'

Koeling valt uit in supermarkt, maar ijsjes overleven het wel

25 juli Een storing heeft er voor gezorgd dat de koelcellen in de Albert Heijn in winkelcentrum Beijerse Hof in Oud-Beijerland zijn uitgevallen. Ook de Agrimarkt in Oud-Beijerland kampte met het koelprobleem. Het probleem is inmiddels verholpen. Maar alle vleeswaren en zuivelproducten zijn op de warmste dag van het jaar in de prullenbak beland. Eén voordeel: de ijsjes hebben de storing overleefd. De diepvrieskoelingen hebben geen last gehad van de uitgevallen compressor.