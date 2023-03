Rozenburgers samen in actie tegen windmolen ‘op laatste stukje groen’

DE KWESTIE Weer geen uitpubliek welkom tijdens bekerklas­sie­ker in De Kuip, wat vindt u?

Bij de halve finale in de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax begin april is er, net als bij competitiewedstrijden tussen de aartsrivalen, geen uitpubliek welkom. Volgens de gemeente Rotterdam is er geen reden om van de afspraken af te wijken. Wat wij van u willen weten: moet dit besluit heroverwogen worden? En waarom?