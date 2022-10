Roze kinderfiets zonder eigenaar gevonden bij strandje van Westmaas, hulpdiensten rukken uit

Gitarist Bas (70) is een onbekende rockster: ‘Te weinig geldings­drang’

Hij is geen senior met een veelal lege agenda. En zijn pensioen ervaart hij geenszins als ‘De Grote Leegte’. Met zijn gitaar als trouwe metgezel - en zijn onafscheidelijke vrouw Lucia - reist Bas Riedé (70) stad en land af als muzikant. Een tv-show in Dublin, een festival in Denemarken of een optreden in een festivaltent in Klazienaveen - hij draait er zijn hand niet voor om.

13 oktober