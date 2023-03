Royal IHC mogelijk weer volledig in bedrijf na financiële ellende: 'Inzetten voor nieuwe orders’

Terwijl de vraag naar meer bescheiden vaartuigen al weer was toegenomen, en daarvoor al voldoende opdrachten binnenkwamen, zal ook het grotere werk weer binnen handbereik komen. ,,Het bedrijf staat goed in de markt om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar de bouw van werkschepen voor onder andere baggeren en energiedoeleinden, waarin Royal IHC is gespecialiseerd’’, meldt een zegsvrouw nu ,,Met een aanzienlijk versterkte balans verwacht Royal IHC dan ook de benodigde projectfinanciering te kunnen krijgen om ook weer de meer complexe opdrachten, waarvoor al veel contacten zijn, binnen te kunnen hengelen.’’



Voor de economie van Krimpen aan den IJssel is het belangrijk dat de werf aan de boorden van de Nieuwe Maas én de Hollandsche IJssel weer op volle toeren draait. Zelfs in het vorig jaar gesloten bestuursakkoord van Krimpen aan den IJssel werd deze grote werkgever in de regio apart vermeld. Zoals het de kleine IJsselgemeente betaamt, werd daarbij hoog ingezet: ,,Wij gaan ons op alle fronten – en natuurlijk binnen het bereik van de mogelijkheden – inzetten om de order voor nieuwe onderzeeboten van het ministerie van Defensie mede naar Krimpen te halen.’’