Rovilliën doodde zijn ex voor de ogen van dochtertje en krijgt 20 jaar cel: ‘Laffe moord’

R. viel zijn ex een jaar geleden midden op straat in Abbenbroek aan. Hij bracht haar naar de grond, waarna hij een mes pakte en zeventien keer stak. Nog geen halve minuut later stak hij het opkrabbelende slachtoffer nog driemaal. Het dochtertje van de twee was getuige van de gruwelijke daad.

R. scheurde vervolgens naar de Hartelbrug in Spijkenisse en sprong naar beneden. Wonder boven wonder - R. werd overreden - overleefde hij dit.

Spyware op telefoon

Twee weken geleden stond de dertiger voor de rechter. Met een piepstemmetje herhaalde hij meermaals zich niks van de gruwelijkheden te herinneren. ,,Niet eens een kwartje. Niets komt bij me in het vizier.”

Duidelijk werd dat R., voorafgaand aan de moord, al maanden achterdochtig en emotioneel was. Hij betichtte de Abbenbroekse van vreemdgaan en probeerde zichzelf in oktober 2021 van het leven te beroven. De poging mislukte: omstanders wisten hem toen van de Hartelbrug te praten.

Na een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis keerde R. terug naar Abbenbroek. Ondertussen probeerde hij Rachel nauwlettend in de gaten te houden: hij kon door spyware meelezen op haar telefoon, kraakte haar wachtwoorden en overwoog zelfs piepkleine camera’s te installeren.

Uiteindelijk strandde de relatie en dat heeft R. volgens de aanklager nooit kunnen verkroppen. Ze betichtte hem van moord met voorbedachten rade en eiste twintig jaar cel.

‘Laffe moord’

De rechter vindt eveneens dat R. het misdrijf heeft gepland en acht moord bewezen. Bewijs daarvoor zit 'm onder meer in het feit dat de dertiger in de nacht voorafgaand aan het drama al naar een vuurwapen zocht.

De 'weerzinwekkende gebeurtenis’ wordt door de rechter een ‘laffe moord’ genoemd. ,,Het is nauwelijks voor te stellen hoe die laatste minuten moeten zijn geweest. Voor het slachtoffer, maar ook voor het 7-jarige dochtertje.”

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem), chat op veiligthuis.nl en kijk voor het inloopspreekuur op filomena.nl.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.