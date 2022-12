Rouwen doet pijn, vooral rondom de feestdagen: ‘Belangrijk om zwaar verlies te delen’

Hoe ga je om met het verlies van een naaste, zeker in de decemberperiode waarin het gemis van de geliefde of het familielid de gezelligheid van de feestdagen totaal overschaduwt? Humanitas Hoeksche Waard en Kwadraad willen rouwverwerking met het initiatief ‘Samen in Rouw’ mogelijk maken.

Humanitas Hoeksche Waard en maatschappelijk werkorganisatie Kwadraad hebben de handen ineengeslagen om rouwverwerking in groepsverband te stimuleren. ,,Het is belangrijk om zwaar verlies te delen’’, stellen Lilian Reuter en Margreet Bosveld, ervaringsdeskundigen op het gebied van rouw en verlies.

,,Ik heb in het werk een aantal groepen gedraaid met mensen die hun partner hadden verloren, een lotgenotengroep waarin ervaringen werden uitgewisseld en mensen opknapten door hun verhalen te vertellen’’, vertelt de Numansdorpse Lilian Reuter, maatschappelijk werker bij Kwadraad en verbonden aan het wijkteam Oud-Beijerland. ,,Daar willen we nu weer invulling aan geven, samen met Humanitas.’’

Dat beaamt de Klaaswaalse Margreet Bosveld, coördinator Steun bij Rouw en Verlies bij de Hoeksche Waardse afdeling van Humanitas. ,,Ik heb negen jaar als coördinator bij een hospice gewerkt, een eigen praktijk gehad in rouw- en stervensbegeleiding en heb in 2011 het boek ‘Rouw van jou’ gepubliceerd. In dat boek praten bekende Nederlanders als Willeke Alberti, Loretta Schrijver en Jan Keizer en minder bekende Nederlanders over hun verlieservaringen. Dat was mede naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder. Praten met anderen heeft mij geholpen bij de verwerking.’’

Rouwfases

Zeker in deze decemberperiode laat het gemis van een geliefde zich extra voelen bij velen. Het tweetal stelt dat iedereen op zijn eigen manier mag rouwen. ,,Er is geen blauwdruk voor rouwverwerking. Maar het belangrijkst is om het verlies te delen, in een groep of met individuele begeleiding’’, geven Reuter en Bosveld aan. Zij wijzen op de vijf rouwfases : ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding/acceptatie. Bosveld: ,,Het is één van de theorieën, maar deze is herkenbaar voor velen. De fases kunnen helemaal door elkaar heenlopen. Rouwverwerking vind ik een goed woord. Er zit werk in, het is lichamelijk en geestelijk werk en heel vermoeiend. Het is voor sommigen overleven.’’

Tijd heelt alle wonden, wordt vaak gezegd. ,,Het heelt nooit’’, stelt Reuter. ,,Rouwen doe je je leven lang, het stopt niet. De intensiteit wordt minder, maar het verlies blijft. Herstellen en doorgaan, dat vraagt nogal wat en verschilt per persoon. De capaciteit om ermee om te gaan van jezelf, wat heb je al meegemaakt maar ook de heftigheid van de gebeurtenis is daarbij bepalend.’’ Bosveld vult aan: ,,In het begin worden mensen gesteund, maar na een jaar wordt de naam van de overledene minder genoemd en wordt er minder steun ervaren. De omgeving leeft door, is er minder mee bezig.’’

Daarom organiseren Humanitas Hoeksche Waard en Kwadraad komende donderdag de bijeenkomst Samen in Rouw. Margreet Bosveld: ,,We willen mensen samenbrengen die te maken hebben met rouw én mensen die affiniteit hebben met rouwen en vrijwilliger willen worden. We willen ook kijken naar wat er in de Hoeksche Waard is, wat hebben mensen nodig en hoe kunnen we dat faciliteren. Op dit moment is het versnipperd, maar wat ik vooral hoor is dat mensen niet weten waar zij moeten starten of een groep zoeken die precies past bij hun specifieke situatie. Er ontbreekt op dit moment nog een basis. Samenwerking is daarbij belangrijk. ’’ ,,Het is belangrijk dat we de mensen kunnen bereiken’’, vult Reuter aan. ,,Want mensen vinden elkaar niet zomaar.’’ Bosveld: ,,Dood en rouw bevinden zich nog steeds in de taboesfeer. Dat taboe willen we ook wegnemen.’’

De bijeenkomst ‘Samen in Rouw’ vindt donderdag 8 december van 10.00 tot 12.00 uur plaats in het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

