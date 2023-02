Route koninklijke familie door Rotterdam is nu bekend, waar moeten ze zeker even stoppen?

Er is lang nagedacht over de route, die niet alleen door de moderne binnenstad van Rotterdam voert, maar juist ook door de wijken. Willem-Alexander, Máxima en Amalia beginnen op 27 april het bezoek op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Via de Pretorialaan loopt het koninklijke gezelschap in de richting van de Maashaven. De route voert met de watertaxi langs het ss Rotterdam, de Erasmusbrug en Plein 1940, om vervolgens via de Markthal te eindigen op de Binnenrotte. ,,Alles zit in deze ene kilometer om de koninklijke familie onder te dompelen in alle geuren, kleuren en smaken van de stad”, zegt burgemeester Aboutaleb.