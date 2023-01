Rotterdamse wetenschappers maken zelf muizenembryo’s: ‘Ook stap naar mensen maken’

Anton maakte een halve eeuw lang op school het verschil voor talrijke kinderen en volwasse­nen

Al op zijn 12de wist Anton Horeweg dat hij onderwijzer wilde worden. Een halve eeuw later is hij een grote naam in onderwijsland en maakte hij voor talrijke kinderen én volwassenen het verschil. Het is maar goed dat een beoogde carrière bij McDonald’s op niets uitliep.

20:15