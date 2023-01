Rotterdamse taxichauffeurs rijden weer even vaak als voor corona, maar de rit is wel duurder

Ze reageren daarmee in het vakblad voor de taxibranche, TaxiPro, op de jongste cijfers van Rotterdam The Hague Airport. Daaruit blijkt dat het afgelopen jaar 2,1 miljoen passagiers het vliegtuig pakten. Dat is bijna twee keer zo veel als een jaar eerder. Vergeleken met 2019, het jaar voordat corona uitbrak, is het aantal passagiers dat vanaf Rotterdam vloog zelfs 0,8 procent meer.

De Rotterdamse Taxilijn rijdt nu gemiddeld vijftig keer per week van en naar Zestienhoven. Taxi Rotterdam 010 twintig keer per week. Tijdens de coronapandemie was dat aantal zo laag dat eigenaar Bram Stekelenburg het ‘bijna niets’ noemt. ,,Tijdens de coronaperiode werd er amper gevlogen, omdat mensen niet naar andere landen mochten gaan.”

Duurdere ritten

Hoewel de drukte van de kerstvakantie nu voorbij is, verwacht Stekelenburg de komende weken toch veel ritten te kunnen rijden. Want de komende drie weken spelen De Vrienden van Amstel Live in Ahoy. Dan willen veel klanten van en naar het Rotterdamse evenementenpaleis gereden worden.

Ze willen volgens hem wel vooraf weten wat de rit gaat kosten, vanwege de inflatie en de hogere energieprijzen, waardoor consumenten minder te besteden hebben. Ook de taxibranche heeft de prijzen verhoogd, zegt hij.

