Rotterdamse portiekflat op klaarlichte dag getroffen door aanslag met explosief: ‘Verbazingwekkend’

update | met videoEen onbekend persoon heeft vrijdagochtend een aanslag gepleegd op een portiekwoning in Rotterdam-Feijenoord. Bij het huis ontplofte een zwaar explosief. Het was de vierde ontploffing in de stad binnen een week tijd. ,,Het wordt bijna normaal.”

De ontploffing vond vrijdagochtend rond 11.00 uur in het trappenhuis van de portiekflat plaats. Niemand raakte gewond, maar de klap zorgde voor grote schade aan de omliggende woningen en het trappenhuis. Ze spatten meerdere ramen uiteen en raakte de portiekdeur ontzet.

De politie denkt aan een gerichte aanslag die ‘verbazingwekkend genoeg’ op klaarlichte dag plaatsvond. De dader heeft een ‘zwaar explosief’ gebruikt en is daarna op de vlucht geslagen.

Dag eerder al zwartgeblakerde voordeur

Een dag vóór de aanslag zou in het trappenhuis ook al een knal te horen zijn geweest. Eén van de voordeuren was daarna zwartgeblakerd, zo vertellen buren. De bewoners van deze woning - een moeder en dochter - zouden daarna de politie hebben ingeschakeld.

De politie bevestigt dat donderdag een melding over een verdacht pakketje is binnengekomen. Een zegsman kan niet zeggen wat er daarna met dat pakket is gebeurd.

Op pantoffels gevlucht

De getroffen woningen aan de Rosestraat werden na de klap van vrijdag direct ontruimd. Ongeveer twintig personen moesten hun huis uit.

Zo ook de ouders van Dino (34). ,,Mijn vader belde me op. Ik hoorde het woordje 'bom’ en ben meteen naar hem toe geracet. Ik kwam aan en zag alleen maar glas,” vertelt hij. Zijn vader staat naast hem op de stoep en trekt ondertussen een dubbel paar sokken aan. ,,Die heeft mijn zus net voor 'm gekocht. Hij was op pantoffels gevlucht.”

Het is schrikken, vertelt de Rotterdammer. ,,Mijn ouders wonen er pal naast. Het was een bizarre knal, zo heb ik begrepen. Al die ontploffingen hier in Rotterdam... Het is bijna normaal aan het worden.”

Volledig scherm De ravage is groot. © MediaTV

Ook een geschrokken Ting (50) staat buiten. Hij vertelt dat zijn partner thuis was ten tijde van de klap. ,,Onze voordeur lag ineens binnen. Het is echt shit. We hebben een kleine. Die zit nu op school, maar zal straks versteld staan als-ie thuiskomt.”

Vlak vóór de explosie heeft een getuige een man zien wegrennen. Het zou gaan om een man met Noord-Afrikaans uiterlijk van tussen de 24 en 28 jaar oud.

‘Verbazingwekkend genoeg op klaarlichte dag’

Rotterdam werd de afgelopen week al drie keer eerder opgeschrikt door een explosie. Deze vonden allemaal in Rotterdam-Zuid plaats. De politie onderzoekt of de zaken met elkaar te maken hebben. De drie andere bommen ontploften overigens middenin de nacht.

Na de explosie aan de Riederlaan van woensdagochtend, 1,5 kilometer bij de Rosestraat vandaan, stuitte de politie nog op een opmerkelijk tafereel. Toen de bewoner van het getroffen huis aan kwam lopen, gooide hij zijn telefoon voor de neus van agenten op de grond. Het toestel is daarna in beslag genomen voor onderzoek.

‘Aanslagen volgen vaak op crimineel conflict’

Over de achtergrond van bovengenoemde incidenten is nog niets bekend. Wel staat het vast dat aanslagen op panden vaak volgen op conflicten in het criminele circuit. Daders schromen daarbij niet om ook de naasten van het doelwit te raken.

Eind vorig jaar zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dat dat laatste zelfs steeds vaker voorkomt. ,,Dat zo vaak familie doelwit is, is nieuw. Dat hebben we in deze vorm niet eerder meegemaakt”, meldde hij aan de gemeenteraad. Veelal zijn de daders jongeren met geen of amper een crimineel verleden.

Volledig scherm Het portiek van de flat is in gruzelementen. © MediaTV

