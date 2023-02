Rotterdamse fotograaf Jan Henderik raakte in vergetelheid, nu kun je zijn bijzondere foto's bekijken

Fotografe Lisa legt vast hoe het is om als gerefor­meerd meisje op te groeien: ‘Lastig om vertrouwen te winnen’

Na de puberteit ‘ontvluchtte’ Lisa van der Rhee zo snel mogelijk de plek waar ze opgroeide. In Rotterdam ervoer ze de vrijheid die in Alblasserdam ontbrak. Toch vormt het dorp de rode draad in haar werk als fotografe. Voor het fotoboek Hoor je mij volgde ze de gereformeerde Marlies, die opgroeit binnen een hechte gemeenschap.

5 februari