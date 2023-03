Rotterdamse danstraditie wordt straks voortgezet in uniek verzamelgebouw op Katendrecht

Alle dansstijlen onder één dak, dat wordt het gloednieuwe Danshuis op Katendrecht. De unieke verzamelplek komt in het oude Provimi pakhuis naast het nieuwe FENIX Museum. De opening zal nog wel even op zich laten wachten: ,,We mikken op 2030.”

In het 8000 m2 grote Danshuis is ruimte voor professioneel geoutilleerde dansstudio’s, een showcasestudio, een tentoonstellingsruimte, een danssalon en een toegankelijk dakterras met uitzicht over de Maas. Daarnaast wordt de kade voor de deur van het oude pakhuis vrijgemaakt zodat er een groene wandelpromenade ontstaat tussen de Rijnhavenbrug en het Buizenpark.

De nieuwe culturele hotspot komt er mede dankzij stichting Droom en Daad die het Chinese MAD Architects heeft gevraagd een schetsontwerp te maken om het Provimi pakhuis te transformeren tot een heus danspaleis.

‘Echte dansstad’

,,Rotterdam is van oudsher een echte dansstad", zegt Wim Pijbes van Droom en Daad. ,,Er zijn 168 plekken in Rotterdam waar aan dans wordt gedaan. Salsa, tango, hiphop, dat kan straks allemaal in het Danshuis terecht. We hebben ook met Scapino gesproken. Die willen uitbreiden en zouden hier ook onderdeel van kunnen worden.”

Wanneer de deuren van het Danshuis openzwaaien blijft vooralsnog koffiedik kijken. Dat geldt ook voor het prijskaartje dat er aan hangt, zegt Pijbes. ,,Ik plak er geen bedrag op, maar uit ervaring weet ik dat je onder de 50 miljoen niet aan zoiets hoeft te beginnen. Wat de opening betreft mikken we op 2030. Provimi zit er sowieso nog twee jaar in. Daarna moet er nog veel verbouwd en gesloopt worden, want het pand verkeert in behoorlijk slechte staat.”

