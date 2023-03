Rotterdamse comapatiënt Rob kan toch naar huis: ‘We hebben voor het eerst excuses gehoord’

Na ruim twee weken wachten in Oostenrijk is er eindelijk goed nieuws voor de familie van de Rotterdamse comapatiënt Rob: hij kan dinsdag naar huis. Dat maakte zijn zwager Jeroen de Man maandagavond bekend.

Samen met zijn broer Martijn - de man van Rob - werkte hij in Oostenrijk koortsachtig aan een oplossing voor het vervoer naar Nederland. Rob kreeg op zondag 5 maart op de eerste dag van zijn wintersportvakantie een hartaanval en raakte daardoor in coma. Door ‘bureaucratie’ met onder meer verzekeraars mocht de 63-jarige Rotterdammer niet worden getransporteerd naar zijn eigen land, waar inmiddels een ziekenhuisbed was geregeld.

Maandagavond kwam er dan witte rook voor de familie. ,,Breaking news. Morgen om 12.00 uur vliegen Martijn en Rob naar Rotterdam”, liet de Jeroen de Man aan deze krant weten.

Administratieve molens

Eerder beklaagde de Briellenaar zich daarin over de moeizame repatriëring van Rob vanuit Salzburg waar hij in het ziekenhuis lag. De familie was radeloos en voelde zich van het kastje naar de muur gestuurd. ,,We zitten in de administratieve molens van de bedrijven die je verzekeren, schade-experts en artsen die de case moeten beoordelen”, aldus De Man, die zich gesterkt voelt door de vele steunberichten op sociale media.

Zo was er onduidelijkheid over de ziektekosten- en reisverzekering, die kwestie is maandag opgelost door inbreng van Nationale Nederlanden. ,,We hebben voor het eerst excuses, empathie en verzachtende woorden gehoord. Er is een plaats op de ic van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam, dus nu gaan we alles in werking zetten voor het vertrek met het vliegtuig naar Nederland”, aldus een opgeluchte De Man.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.