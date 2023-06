Rotterdamse basisschool sluit de deuren na maandenlange onrust

Jan lééft met de dood: ‘Je brengt ook jonge mensen en baby’s naar hun laatste rustplaats, dat maakt indruk’

Nee, als klein jongetje had hij geen poster van Magere Hein boven zijn bed hangen. Toch zat zijn interesse voor begraafplaatsen genetisch in zijn gestel, want ook opa en vader Bor hadden (beroepsmatig) iets met de dood. Jan Bor zet(te) die traditie voort. Hij is nu zelfs aangesteld als consul van de Oorlogsgravenstichting.