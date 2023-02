Rotterdams stadsbestuur boos: precies op de gemeentegrens bedenkt Barendrecht een asielopvang

UPDATE | Met video Verwarde man uit woning in Spijkenis­se gehaald nadat hij dreigde de gaskraan open te draaien

Een verwarde man dreigde zondagmiddag de gaskraan van een woning aan het Baarsveen in Spijkenisse open te draaien. Hulpdiensten kwamen in grote getale ter plekke en omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Even voor 14.30 uur heeft het arrestatieteam van de politie een inval gedaan in de woning.