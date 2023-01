Rotterdams PvdA-raadslid treedt af vanwege vastgoedrel: ‘Ik wil me niet blijven verdedigen’

Afvalo­praap­club wijst afvalver­wer­ker AVR aan als grote vervuiler van de Keilehaven: ‘Stop met morsen’

Afvalverwerker AVR is de grote vervuiler van de Keilehaven in Rotterdam-West. Dat is de stellige overtuiging van afvalopraapclub Zwerfie, die de aangespoelde rommel heeft onderzocht. Ze eist dat AVR geen huisvuil meer morst in het water. AVR laat weten zelf ook onderzoek te doen.

10 januari