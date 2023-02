Rotterdampas hanteert eerlijkere tarieven, maar je kan ook pech hebben

Dat sommige ouderen nu de hoofdprijs moeten betalen, heeft een reden, legt woordvoerder Ingeborg Ekkelenkamp van de Rotterdampas uit. ,,We hanteren geen lager tarief op basis van leeftijd zoals voor de 65+ groep, maar op basis van inkomen. We hebben de inkomensgrenzen voor het lage tarief verruimd en hebben een midden-tarief ingevoerd om het eerlijker te maken. Voorheen hadden we alleen een tarief van 5 euro voor de lage inkomens, als je daarbuiten viel moest je meteen 60 euro betalen. Dat is veranderd. Mensen in de categorie er net boven betalen nu 32,50.”

Of de nieuwe tarieven tot meer of minder verkochte passen gaat leiden, durft Ekkelenkamp nog niet te zeggen. ,,We monitoren de social media-kanalen en hebben nog niet veel klachten gekregen. Via brieven aan pashouders kondigen we vandaag en morgen wel aan dat tarieven gewijzigd zijn. We zijn benieuwd hoe het gaat uitpakken. Natuurlijk, mensen hebben minder te besteden tegenwoordig. Daarom hebben we ook voor deze opzet gekozen. We zijn onderdeel van de gemeente en hebben geen winstoogmerk. We hebben één doel: om zoveel mogelijk mensen met plezier op pad te laten gaan, gratis of met korting.”