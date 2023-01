Rotterdammers kunnen hun borst natmaken: renovatie van drukke Roseknoop begint maandag

Kinderen bakken brood (op stokken) tijdens eerste Winterfes­tijn bij Huis van Gijn

Tijdens het eerste Winterfestijn in het Huis van Gijn in Dordrecht afgelopen vrijdag was brood bakken in de tuin een populaire activiteit. Kinderen zaten bij een vuurschaal met een stok boven het vuur, om die stok was brooddeeg gewikkeld.

6 januari