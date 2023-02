Rotterdammers demonstreren tegen weghalen van bankjes in stationshal: ‘Dit is zó niet gastvrij’

Zo’n dertig Rotterdammers hebben, op hun eigen klapstoel of kruk, in de hal van Rotterdam Centraal gedemonstreerd tegen het weghalen van de stationsbanken. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb hebben ze een aanzuigende werking op daklozen en afgegleden arbeidsmigranten, die voor overlast zorgen.

Rotterdammers discussieerden over de maatregel. ,,Dit is zó niet gastvrij”, zegt Elizabeth Poot verontwaardigd, nippend van de meegebrachte soep. ,,Het centrale plekje, tussen de informatieschermen, is nota bene bedoeld voor bankjes. Nu zijn ze weg!?”

,,Ik had niet het idee dat we overlast veroorzaakten”, zegt ex-dakloze René, die regelmatig van de bankjes gebruikmaakte. ,,Of ik mij nog welkom voel in Rotterdam? Wat denk jezelf? Natuurlijk niet!”

Warm weer

Half april, als de stationshal minder in trek is voor daklozen vanwege het warmere weer, kunnen de bankjes volgens de burgemeester terugkomen. ,,Gaan ze dan in november weer weg?” vraagt René zich af. ,,Dat zou echt van de zotte zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.