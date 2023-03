Rotterdammer veroordeeld tot 140 uur werkstraf voor oplichting en witwassen

De man werd in 2019 aangehouden nadat hij in het casino in Rotterdam door een medewerker betrapt was op het pinnen met de bankpas van een ander. In de telefoon van de verdachte werden vervolgens afbeeldingen ontdekt van nog meer bankpassen.



Het bleek te gaan om pasjes van veelal minderjarigen die de verdachte via een wervingsactie voor een klein bedrag had bemachtigd. Op opgevraagde camerabeelden van de banken was te zien dat de verdachte met die bankpassen geld opnam.