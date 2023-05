Rotterdammer koopt voor 3 euro een lot en wint 450.000 euro

BINNENKIJKEN Mathieu en Yvonne zochten de ruimte op voor hun paarden en Le­go-hob­by in Rockanje

Mathieu (57) en Yvonne Levens (55) kochten een royaal perceel met een oud tuindershuis, garage en schuur in Rockanje. Ze wonen er met hun twee zonen, Casper (28) en Tim (26), en dieren. ,,We verbouwen gefaseerd, een deadline hebben we niet.’’