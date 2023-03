Rotterdammer gaat viral in Mexico met Giménez-lied: ‘Dit is een middelvinger naar al die haters’

Wie vertederen­de foto van damhertjes wil maken kan maar beter snel zijn: plan om ze allemaal af te schieten

Het is de vraag of er nog lang foto’s van vertederend spelende damherten kunnen worden gemaakt in de Hoeksche Waard. Nadat een eerder voornemen van de provincie om de roedel in zijn geheel af te schieten door de rechter werd geblokkeerd, zijn er nu door deskundigen nieuwe beheersvarianten geopperd. Ook volledige afschot is er daar - nog steeds - één van.