Rotterdammer (37) aangehouden voor hennepkwekerij

Vroeger kende iedereen wel iemand die er werkte, dat is nu wel anders: ‘Bij uitjes krijgen we amper een bus vol’

Philips Eindhoven, Shell Pernis, de Suikerfabriek Puttershoek. Sommige bedrijven zijn in de volksmond automatisch verbonden aan de steden, plaatsen en dorpen waarin ze zijn gevestigd. De Suikerfabriek van toen bestaat niet meer, maar de personeelsvereniging nog wél. Zeventig jaar is ze nu geworden, maar de omvang en aard van haar activiteiten zijn in de loop der tijd nogal veranderd.